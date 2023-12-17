Происшествия 17 декабря 2023, 18:36 Линии электро- и газоснабжения повредило при обстреле белгородского села Теребрено Гладков: ВСУ обстреляли жилой дом и линии электро- и газоснабжения в Теребрене Pxhere

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При обстреле села Теребрено Краснояружского района Белгородской области украинскими боевиками повреждения получили частный жилой дом и беседка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», — добавил он.

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Гладков уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Днем специалисты продолжат подомовой обход поселка, чтобы узнать, нет ли больше повреждений.

Днем 17 декабря на границе села Теребрено начался стрелковый бой с украинскими боевиками. Все профильные ведомства держали ситуацию на контроле.

ВСУ систематически обстреливают Белгородскую область, причем целенаправленно пытаются ударить по жилым домам, школам и другой гражданской инфраструктуре. Ранее украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотников в поселке Красное. Мужчина получил ранение, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище, погибли 12 коров.