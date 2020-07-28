Лимузин сгорел в Химках. Видео

На границе Москвы и Московской области сгорел лимузин. Очевидцы сняли, как из-под капота вырывалось открытое пламя. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел на северо-западе столицы, около ТЦ «Мега Химки» на Машкинском шоссе. По этой дороге проходит граница между Москвой и Подмосковьем. Торговый центр относится к Московской области.

В соцсетях опубликовали видео пожара. На одном ролике видно, как открытое пламя поднимается на два и более метра над машиной, рядом стоит пожарная машина. На других запечатлен момент, когда лимузин дымится под слоем пены.

На обоих полосах с сторону области образовалась пробка. Подробности происшествия уточняются.