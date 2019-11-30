Ликвидирован пожар на нефтешахте в Коми

Пожар начался ближе к вечеру в воскресенье 24 ноября в уклонном блоке № 1 нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть». Возгорание охватило площадь в две тысячи квадратных метров.

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В ходе аварии пострадал один горнорабочий, а также один горноспасатель. Оба были немедленно госпитализированы. Судьба двух других работников шахты оставалась неизвестной. Ухтинский городской суд признал их погибшими.

Работа шахты на данный момент приостановлена из-за работ по ликвидации последствий возгорания. Специалисты оказывают медико-психологическое сопровождение семей погибших.

«В ходе проведенной разведки аварийного участка отделениями ВГСЧ признаков пожара и погибших не обнаружено. Проводятся мероприятия по организации проветривания аварийного участка», — говорится в официальном сообщении ведомства.