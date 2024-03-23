23 марта 2024, 20:12
Ликвидацию открытого горения в Crocus City Hall сняли на видео
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Crocus City Hall
Спасатели ликвидировали открытое горение в Crocus City Hall, где вечером 22 марта произошел теракт. Видео с места ЧП показала пресс-служба МЧС России.
Сотрудники министерства продолжают разбирать завалы на месте происшествия. По последним данным, число погибших превысило 130. В России 24 марта объявили траур.
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ФСБ удалось задержать 11 человек, которые участвовали в теракте. В том числе поймали четырех исполнителей. Президент России Владимир Путин пообещал, что всех причастных накажут.
Ранее очевидица произошедшего в стенах Crocus City Hall рассказала, что после обстрела холл здания был завален трупами. Тела убитых были повсюду: над диванах, под буфетными столиками, по полу растекались лужи крови.
Спасатели
МЧС РФ
Видео
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
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