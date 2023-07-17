17 июля 2023, 10:43
Ликвидацией последствий атаки на Крымский мост занялась комиссия Хуснуллина
Мишустин поручил комиссии Хуснуллина ликвидацию последствий ЧП на Крымском мосту
Вопросами, связанными с ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту, занялась правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя российского кабмина Бориса Белякова.
Беляков подчеркнул, что распоряжение об этом отдал премьер Михаил Мишустин. Комиссию создали в рамках поручения президента после ЧП на мосту в октябре 2022 года, напомнил он.
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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели двух человек при чрезвычайном происшествии в ночь на 17 июля. У жертв атаки осталась несовершеннолетняя дочь. Она находится в реанимации.
В СК указали, что за случившимся стоят украинские спецслужбы. Украинская сторона пока официально это не подтверждала, но в Telegram СБУ появилось стихотворение, косвенно подтверждающие факт. В нем, в частности, фигурировала фраза «Снова мост пошел поспать».
В Минтрансе России ранее сообщили, что со стороны Республики Крым на пролетах Крымского моста зафиксировали повреждение дорожного полотна. При этом сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
ЧП на Крымском мосту
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