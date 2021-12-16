Лихача, сбившего двоих на Невском проспекте Санкт-Петербурга, задержали

Петербургская полиция задержала водителя, который, предположительно, сбил людей на Невском проезде. В аварии погибла 23-летняя девушка, а ее 26-летний друг в тяжелом состоянии госпитализирован.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — приводит ТАСС сообщение ГИБДД.

По данным ТАСС, наезд произошел поздно вечером в среду, совершил его водитель Volkswagen Polo. Он сбил людей, переходящих дорогу на зеленый свет, после чего врезался в опору освещения. У задержанного выявили признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался.

Ранее стало известно, что водитель-наркоман спровоцировал аварию в Санкт-Петербурге. Ситуация произошла вечером 11 августа 2020 года на Левашовском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Под воздействием препаратов он значительно превысил скорость и врезался в другой автомобиль. В результате водитель второй машины получил серьезные травмы. Виновника приговорили к тюремному заключению.