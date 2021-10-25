Лихача без прав остановили после стрельбы по колесам под Иркутском

Водитель без прав пытался уехать от сотрудников дорожно-патрульной службы в поселке Мегете Иркутской области. На требование правоохранителей остановить машину владелец только посильнее вдавил в пол педаль газа. Как сообщило МВД Медиа, инспекторы отправились в погоню.

После того, как на призывы инспекторов остановить машину водитель не отреагировал, правоохранители начали стрелять. В результате повреждение получило заднее колесо. Ехать с пробитой шиной владелец машины не решился и остановил транспортное средство. Момент задержания нарушителя и его пассажиров попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как инспекторы преследуют лихача и предупреждают о применении оружия. Далее можно увидеть, что находящихся в салоне автомобиля водителя и пассажиров полицейские заставили выйти и лечь на землю.

Водителем и владельцем автомобиля оказался 19-летний молодой человек. Он пояснил, что машину купил недавно и захотел прокатить приятелей. Озаботиться получением водительских прав перед покупкой транспортного средства молодой человек не захотел. В отношении водителя завели несколько административных дел за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль отправили на штрафстоянку.