Лихач сбил инспектора ГИБДД на замерзшей реке в Якутии. Видео

В Якутии держатся сильные морозы, из-за чего замерзла река Лена. Местные автомобилисты начали проезжать на другой берег по льду в запрещенных местах. Один из таких лихачей сбил на скорости сотрудника ГИБДД, который приехал проверить стихийную переправу.

Инцидент на реке попал на видео, которое опубликовали в Сети. На кадрах видно, что автомобиль ГИБДД сворачивает к потоку машин, которые едут по снегу в обе стороны. Правоохранитель резко тормозит, выбегает из салона и пытается остановить несущуюся легковушку, которая его сбивает с ног.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по республике, когда река замерзает, в дежурную часть начинают обращаться местные жители. Они жалуются на беспорядки и конфликты, которые часто происходят на переправах.

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«Так, 15 ноября <…> наряд ДПС выехал для проверки поступившей информации, где на стихийно возникшем проезде из-за замерзания льда водитель Toyota не подчинился законному требованию сотрудника полиции об остановке, совершил на него наезд и скрылся с места ДТП», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Во время аварии сотрудник не пострадал, а водителя нашли. Лихачем оказался мужчина, который уже девять раз превышал скорость и привлекался к административной ответственности. Сейчас полиция проводит проверку.

В пресс-службе также отметили, что снятое на видео место не является официальной ледовой переправой, поэтому там нет запрещающих знаков. Выезд на лед в Якутии карается штрафом от трех до пяти тысяч рублей для местных жителей. Если на лед выехало должностное лицо, то его могут обязать заплатить от 25 до 50 тысяч рублей.