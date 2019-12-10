Лихач пытался скрыться от полицейских со скоростью 200 км/ч

Лихачом оказался приезжий из Азербайджана. Мужчина пытался скрыться от полиции, несясь по городу со скоростью 200 км/ч. Погоня закончилась на пересечении проспектов Гражданского и Просвещения, где автомобиль нарушителя влетел в столб.

Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало, что в его крови было 0,380 мг/л алкоголя. К счастью, несмотря на такую опасную погоню никто не пострадал.

На водителя составили три протокола за административные нарушения: за хулиганство, пьяную езду и невыполнение требований сотрудников полиции.