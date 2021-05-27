27 мая 2021, 14:58
Лихач, проскочив на красный свет, въехал в стоящую иномарку в Ставрополе
В Ставрополе местный лихач, пролетев перекресток на запрещающий сигнал светофора, въехал в припаркованный автомобиль. Как сообщил newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, машина опасно маневрировала посреди транспортного потока.
Пересекая улицу Мира, она промчалась на красный свет и врезалась в припаркованный автомобиль.
Управлявшего машиной 23-летнего лихача уже несколько раз полицейские ловили на различных нарушениях ПДД. От медосвидетельствования на алкоголь и наркотики водитель отказался.
После аварии машину нарушителя забрали на штрафстоянку. В отношении ее водителя составлены административные материалы.