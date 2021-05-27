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    27 мая 2021, 14:58

    Лихач, проскочив на красный свет, въехал в стоящую иномарку в Ставрополе

    Редакция сайта 360°

    В Ставрополе местный лихач, пролетев перекресток на запрещающий сигнал светофора, въехал в припаркованный автомобиль. Как сообщил newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, машина опасно маневрировала посреди транспортного потока.

    Пересекая улицу Мира, она промчалась на красный свет и врезалась в припаркованный автомобиль.

    Управлявшего машиной 23-летнего лихача уже несколько раз полицейские ловили на различных нарушениях ПДД. От медосвидетельствования на алкоголь и наркотики водитель отказался.

    После аварии машину нарушителя забрали на штрафстоянку. В отношении ее водителя составлены административные материалы.