23 ноября 2023, 19:41
Лихач прокатил полицейского на капоте во время побега в Уфе
Рецидивист в Уфе прокатил участкового на капоте, пытаясь сбежать от полиции
Житель Уфы пытался скрыться от сотрудников полиции на машине, прокатив одного из сотрудников ГИБДД на капоте. Выяснилось, что у злоумышленника есть судимость, сообщила пресс-служба регионального МВД. Кадры происшествия появились в распоряжении «360».
По данным ведомства, днем, 23 ноября, полицейские заметили на улице Сунь Ятсена двух мужчин, ищущих что-то в снегу.
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После этого один из них попытался скрыться на автомобиле. Участковый попытался остановить машину, схватившись за водительскую дверь, и не отпускал ее, даже когда водитель прибавил скорость.
Экипаж сотрудников полиции перекрыл проезжую часть и не дал злоумышленникам уйти. Ими оказались ранее судимые 31 и 39-летние жители Уфы. Теперь их ждет новое разбирательство.
Ранее 15-летний подросток сбил двух полицейских в Екатеринбурге. Подросток катался по городу на «копейке» без водительских прав. В какой-то момент его заметили полицейские. Несовершеннолетний решил скрыться, но не справился с управлением.
Уфа
Полиция
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