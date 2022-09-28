Лихач попытался скрыться от полицейских в Ленобласти | 360°

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Лихач попытался скрыться от полицейских в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали 18-летнего молодого человека, который попытался скрыться на машине от полицейских. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

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По данным издания, парня задержали в поселке Заборье. Автоинспектора заметили его машину на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога и потребовали остановиться. Молодой человек проигнорировал это требование и попытался скрыться, но ему не удалось этого сделать. Сотрудники полиции задержали его. Водитель оказался пьян.

Задержания

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