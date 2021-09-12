Лифты в ЖК «Арт» терроризируют жильцов. Они застревают в кабинах дважды в день

В подмосковном ЖК «Арт» Красногорска, где 7 сентября при внезапном рывке лифта вверх получила серьезные травмы девушка, продолжаются проблемы с подъемниками. Причем в том же доме, где уже пострадала женщина. Соседний лифт дважды за день пугал пассажиров хаотическими перемещениями.

Днем 12 сентября лифт с людьми резко упал на -1 этаж, затем резко поехал вверх. В нем были дети, все очень перепугались.

«Получается, управляющая компания или какие-то другие службы никаких мер не приняли. Лифты продолжают работать, можно сказать, в аварийном режиме. Соседи постоянно рассказывают, что застряли. Иногда не могут попасть в лифт. Жители уже в панике», — сообщила «360» женщина, проживающая в доме.

В тот же день произошел еще один инцидент. Дарья рассказала редакции, что сейчас в доме из четырех лифтов работает только один, грузовой. Вместе с ней в кабине были несколько женщин, ребенок в коляске и девочка лет десяти.

«С первого этажа тронулся наверх, но в какой-то момент остановился, на табло появилась надпись „ошибка“, и мы запаниковали. Затем лифт начал падать, были ощущения, будто самолет начинает резко снижаться. Лифт рухнул первый раз, зафиксировался, видимо, на первом этаже. Затем последовал еще один скачок вниз. Двери были заблокированы, на табло также горела „ошибка“. Женщина связалась с диспетчером. Та попыталась узнать на каком этаже мы находимся. Никто, конечно, не знал, все паниковали. Не могли анализировать ситуацию. Через несколько минут лифт резко поехал наверх. Мы испугались еще больше, попытались сгруппироваться. Ожидали что ситуация повториться и лифт улетит в крышу 43-го этажа», — рассказала женщина.

На 15-м таже двери внезапно открылись, и пассажиры из лифта выбежали. Они сразу же начали писать в чат ЖК, предупреждать остальных соседей, что этот лифт неисправен.

«Второй раз за день в нем случается ЧП, но УК ничего не делает. Начали звонить диспетчеру. Он сказал, что у них все под контролем, и сообщил, что уже вызвали мастера. Сказал, ну вы же вышли оттуда. Очень странная политика УК в целом», — резюмировала Дарья.

Напомним, 26-летняя Юлия 7 сентября поднималась на лифте вверх. Кабина внезапно резко дернулась. Девушка потеряла сознание и пришла в себя уже на 43-м этаже. Врачи диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Осколки разбитого зеркала порезали ей лицо.

Руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА Сергей Сергеев ранее рассказал «360» что даже если лифты внесут в Реестр особо опасных производственных объектов, нормативы эксплуатации лифтов не поменяются.