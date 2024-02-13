Происшествия 13 февраля 2024, 12:49 Лифты отключились в башне «Федерация» в Москве Очередь образовалась у отключенных лифтов в башне «Федерация» в «Москва-Сити» РИА «Новости»

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В башне Федерация в «Москва-Сити» из строя вышли все лифты. Из-за происшествия на первом этаже скопилось много людей, сообщил Telegram-канал MSK1.RU.

По информации издания, рабочие задели проводку в магазине «Азбука Вкуса» на первом этаже. В результате этого сработала пожарная сигнализация, которая и заблокировала движение лифтов.

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Подняться по лестнице в здании, которое достигает в высоту почти в 100 этажей, практически невозможно, поэтому все ждут, когда проблему решат. У лифтов огромные очереди. Многие остались на верхних этажах и не могут спуститься вниз, так как пожарная лестница закрыта.

В выигрыше от ситуации остались разве что местные кофейни, которым происшествие принесло неплохую выручку.

Ранее лифт с человеком упал в жилом доме на юго-востоке Москвы. Находившуюся в кабине девушку удалось спасти.