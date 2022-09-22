Лифт загорелся в Санкт-Петербурге | 360°

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Лифт загорелся в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в жилом доме Санкт-Петербурга. Загорелся лифт, сообщило ИА «Невские новости».

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На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Огонь распространился на три квадратных метра. В тушении участвовали 11 спасателей с использованием двух единиц спецтехники. Правоохранители выяснят причины происшествия.

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