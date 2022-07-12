Лифт упал в здании на Калужском шоссе в Москве

Грузовой лифт упал в нежилом здании на вещевом рынке на Калужском шоссе в Москве. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что пострадал один человек. Скорую вызвал случайный прохожий, который услышал крик.

Лифт упал в здании по адресу Калужское шоссе, дом 2, строение 1. По словам источника, кабина оторвалась со второго этажа. Пострадал молодой человек, по предварительным данным, это уроженец Узбекистана, он сломал ногу. На место прибыла скорая.

Информация уточняется, обстоятельства выясняются.