09 июня 2023, 17:20
Лифт убил рабочего в доме в Южном Тушине
Источник «360»: рабочий погиб при падении кабины лифта в доме в Южном Тушине
Один рабочий погиб, второй получил травму ног во время монтажа лифтового оборудования в доме на Штурвальной улице. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
«При монтаже произошло обрушение кабины лифта в шахту. Погиб один человек, второй пострадал — у него повреждены нижние конечности», — сообщил собеседник «360».
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На место происшествия прибыли два наряда скорой, полиция. Все обстоятельства уточняются. В региональном главке МЧС данные о гибели рабочего пока не прокомментировали.
Москва 2023
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