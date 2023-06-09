Эксклюзив 09 июня 2023, 17:20 Лифт убил рабочего в доме в Южном Тушине Источник «360»: рабочий погиб при падении кабины лифта в доме в Южном Тушине

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Один рабочий погиб, второй получил травму ног во время монтажа лифтового оборудования в доме на Штурвальной улице. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.

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«При монтаже произошло обрушение кабины лифта в шахту. Погиб один человек, второй пострадал — у него повреждены нижние конечности», — сообщил собеседник «360».

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На место происшествия прибыли два наряда скорой, полиция. Все обстоятельства уточняются. В региональном главке МЧС данные о гибели рабочего пока не прокомментировали.