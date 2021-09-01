Лифт с женщиной и младенцем пролетел 5 этажей в Одинцове

Женщина с младенцем пролетела пять этажей в лифте одного из жилых домов в Одинцове. Теперь в ситуации разбираются сотрудники прокуратуры.

«Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в 33-этажном жилом комплексе в Одинцовском городском округе», — сообщила в Telegram-канале пресс-служба надзорного ведомства Московской области.

Согласно предварительным данным, лифт сорвался вниз 31 августа. В тот момент в нем ехала женщина с четырехмесячным ребенком. Пассажиры пролетели в лифте пять этажей.

Провести проверку поручили Одинцовской городской прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства ответственными людьми. В том числе они проверят порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

После проведения проверки, если будут основания, прокуратура примет необходимые меры.