Лифт с ребенком внутри упал в Москве

Лифт упал в подъезде одного из жилых домов в округе Хорошево-Мневники в Москве. В тот момент внутри кабины находился ребенок.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. Он отметил, что лифт упал в одном подъездов в доме № 21 по улице Народного ополчения. В тот момент внутри кабины находился один пассажир — ребенок. По данным источника, он не пострадал.

В результате падения кабина застряла между этажами. Спасатели уже прибыли на место происшествия и вытащили ребенка. Источник уточнил, что он не получил никаких травм и не нуждается в медицинской помощи.