Лифт с пассажирами упал в доме в Рязани

Лифт с пассажирами внутри упал в новом доме в Рязани утром 29 декабря. О случившемся написал сайт «Рязань.Инфо».

Лифт упал в третьем подъезде дома № 82, корпус 3, на Михайловском шоссе, в жилом комплексе «205 квартал», который находится за торговым центром «Барс». Журналистам о происшествии рассказали жильцы новостройки.

«Проблемы есть с лифтами также во втором и первом подъездах. Будьте осторожны! Связи в лифтах нет, в третьем оборвалась связь и с диспетчером», — предупредили свидетели.

Как написало издание YA62.ru, лифт не свалился в шахту — его задержали механические стопора примерно на уровне четвертого этажа. Никто из находившихся внутри людей не пострадал, им помог выбраться лифтовой механик. Но одной женщине все же понадобилась помощь врачей — у нее случилась истерика из-за испытанного потрясения. В дом приезжала реанимация.

Собеседник СМИ уточнил, что падение лифта могло произойти из-за того, что накануне в нем возили слишком тяжелые грузы на высокий этаж и механизм вышел из строя.