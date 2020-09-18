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    18 сентября 2020, 13:15

    Лифт с пассажирами пролетел несколько этажей вниз на востоке столицы

    Полина Петрова

    Лифт с пассажирами пролетел несколько этажей вниз на востоке столицы. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.
    Лифт с пассажирами пролетел несколько этажей вниз на востоке столицы

    Уточняется, что инцидент произошел утром в пятницу, 18 сентября на улице Краснобогатырская. Из-за сбоя в работе лифт с ускорением проследовал несколько этажей вниз. После этого движение остановил страховочный тормоз. В этот момент в кабине находились две женщины. Их осмотрел медицинский специалист. Москвички отказались от госпитализации, пишет «Газета.ru».

    В настоящий момент сотрудники СК РФ проверяют наличие признаков преступления, которые предусмотрены статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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