18 сентября 2020, 13:15
Лифт с пассажирами пролетел несколько этажей вниз на востоке столицы
Лифт с пассажирами пролетел несколько этажей вниз на востоке столицы. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.
Уточняется, что инцидент произошел утром в пятницу, 18 сентября на улице Краснобогатырская. Из-за сбоя в работе лифт с ускорением проследовал несколько этажей вниз. После этого движение остановил страховочный тормоз. В этот момент в кабине находились две женщины. Их осмотрел медицинский специалист. Москвички отказались от госпитализации, пишет «Газета.ru».
В настоящий момент сотрудники СК РФ проверяют наличие признаков преступления, которые предусмотрены статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».