Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска. Есть пострадавшие

Лифт рухнул со второго этажа в самом крупном торговом центре Благовещенска. На момент ЧП в кабине были два человека. Оба получили травмы.

«Поступило сообщение, что в торгово-развлекательном центре „Острова“ сорвался лифт с людьми. В кабине было двое мужчин, на место прибыли спасатели, мужчин достали и передали медикам», — об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Как пишет портал Amur.info со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона, получивших травмы пассажиров лифта госпитализировали в травматологическое отделение Амурской областной клинической больницы. Лифт, в котором ехали мужчины, был грузовым.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. Врачи сейчас оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.