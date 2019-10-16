Лифт с людьми сорвался с 9 этажа в бизнес-центре Петербурга

Лифт с пассажирами сорвался с девятого этажа. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в этот момент сработали аварийные подборки, сообщил сайт «Дни.ру».

Сотрудники бизнес-центра вызвали спасателей, которые помогли пассажирам выбраться через проем между этажами. Операция заняла час.