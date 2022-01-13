13 января 2022, 20:56
Лифт с людьми рухнул в «Президент-Отеле»
Baza: в «Президент-Отеле» упал лифт с людьми
В «Президент-Отеле» в Москве с высоты седьмого этажа упал лифт. По предварительным данным, два человека погибли.
В момент падения, написал Telegram-канал Baza, лифт ремонтировали рабочие. Прибывшие на место происшествия спасатели пытаются вскрыть лифтовую шахту.
Известно о двух погибших. Получить официальный комментарий от отеля на момент публикации материла «360» не удалось.
«Президент-Отель» находится на Большой Якиманке, в центре Москвы. Одну из крупнейших гостиниц столицы построили в начале 1980-х годов и открыли в 1983-м под названием «Октябрьская».
Сейчас она входит в ФГУП «Гостиничный комплекс „Президент-Отель“» управления делами президента РФ.