Происшествия 07 сентября 2023, 16:25 Лифт с двумя мужчинами упал в петербургском бизнес-центре МВД: два человека пострадали при падении лифта в Петербурге Pxhere

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Двое мужчин пострадали при падении промышленного лифта в бизнес-центре на улице Циолковского в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Лифт упал днем 7 сентября, информация об этом поступила в 14:40 по московскому времени. На место ЧП прибыли экстренные службы и полицейские. Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Правоохранители установят обстоятельства случившегося.

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Подобная история произошла 18 августа в Москве. В доме на Профсоюзной улице рабочий упал в шахту лифта. В экстренных службах сообщили о гибели мужчины.

В Люберцах во время плановых работ рухнул лифт с двумя работниками. Пострадавших госпитализировали, сообщали «Известия».