Происшествия 17 августа 2023, 22:53 Лифт с девушкой рухнул на восемь этажей вниз в Екатеринбурге Freepik

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Лифт с пассажиркой пролетел восемь этажей вниз в Екатеринбурге. Видео из кабины опубликовало сетевое издание «Е1.ru Екатеринбург Онлайн».

ЧП произошло утром 17 августа в жилом комплексе «Монблан» на улице Крестинского в Екатеринбурге. На камерах видеонаблюдения видно, что кабину начало трясти из-за увеличивающейся скорости. В итоге девушка пролетела вниз восемь этажей. Пассажирка лифта не пострадала.

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Жильцы дома рассказали, что лифт неоднократно ломался. Они даже жаловались в управляющую компанию, но экспертиза не выявила проблем с эксплуатацией лифта.

Сотрудники управляющей компании отрицают факт падение лифта.

В начале августа лифт с людьми внутри сорвался в строящемся доме на улице Кедрова в Москве. В результате один из строителей погиб, другой получил серьезные ранения.