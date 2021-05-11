Лифт с 14 пассажирами рухнул с 37 этажа в Екатеринбурге

Лифт, в котором находились 14 человек, упал с 37 этажа в жилом комплексе «Чемпион парк» в Екатеринбурге. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на компанию «Атомстройкомплекс», владеющую ЖК.

«На 37-м этаже датчики считали вес кабины, после чего в аварийном режиме кабина автоматически спустилась на 20-й технический этаж. Сотрудник службы мониторинга сразу вызвал аварийную службу. Через 30 минут ситуацию разрешили», — рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

Также там добавили, что лифт рассчитан на 12 человек. Данная информация указана внутри кабины.

Лифт упал 10 мая в вечернее время. Застрявшие провели в нем меньше часа, поскольку проблему оперативно решили аварийщики.