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    11 мая 2021, 12:58

    Лифт с 14 пассажирами рухнул с 37 этажа в Екатеринбурге

    Гора Орлов

    Лифт, в котором находились 14 человек, упал с 37 этажа в жилом комплексе «Чемпион парк» в Екатеринбурге. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на компанию «Атомстройкомплекс», владеющую ЖК.

    «На 37-м этаже датчики считали вес кабины, после чего в аварийном режиме кабина автоматически спустилась на 20-й технический этаж. Сотрудник службы мониторинга сразу вызвал аварийную службу. Через 30 минут ситуацию разрешили», — рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

    Также там добавили, что лифт рассчитан на 12 человек. Данная информация указана внутри кабины.

    Лифт упал 10 мая в вечернее время. Застрявшие провели в нем меньше часа, поскольку проблему оперативно решили аварийщики.