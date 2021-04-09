Лифт с 10 людьми рухнул в больнице Читы

В пятницу, 9 апреля, в городской больнице № 1 в Чите с высоты второго этажа упал лифт с 10 людьми. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

«Всего в лифте находились 10 человек, в том числе один медицинский работник. Все они обследованы, восемь пациентов от предложенной госпитализации отказались. У врачей их состояние опасений не вызывает», — сказал представитель краевого Министерства здравоохранения.

Пока уточняется диагноз еще по двум пациентам, им проводят КТ-исследование. Предварительной причиной считается перегруз. Лифт был изготовлен в 2017 году и прошел сертификацию. Главный врач больницы организовал служебное расследование, также проверку проведет Министерство здравоохранения региона.

В начале декабря прошлого года в жилом доме № 9 Челябинска в шахту со второго этажа сорвался лифт, в котором были две женщины с детьми, написало агентство Ura.ru. В результате падения никто не пострадал. В полицию и прокуратуру заявление подал муж одной из них. Была организована проверка.