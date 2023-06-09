Эксклюзив 09 июня 2023, 17:00 Лифт рухнул на мужчин во время ремонтных работ в Южном Тушине Источник «360»: два рабочих пострадали при падении лифта в доме в Южном Тушине РИА «Новости»

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Два рабочих пострадали во время ремонта лифта в доме на Штурвальной улице. О ЧП в Южном Тушине сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, рабочие занимались ремонтом в подъезде № 6 дома 3, строение 2. В процессе лифт рухнул на мужчин, уточнил источник.

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Травмы, по предварительной информации, получили два человека. На место прибыла скорая помощь. Медики начали осмотр пострадавших.

Все обстоятельства происшествия уточняются. Официально эти данные пока не подтвердили.