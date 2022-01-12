Лифт обрушился в многоэтажке Таганрога. Погиб человек

В многоэтажном доме на Мариупольском шоссе в Таганроге обвалился лифт. В этот момент в нем находился житель дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МКУ «Управление защиты от ЧС» Ростовской области.

36-летний мужчина спускался на первый этаж. В этот момент лифт сорвался и упал. До первого этажа он не упал и завис между между этажами. Сотрудники МЧС попытались спасти пострадавшего, однако сделать это не получилось. Медики констатировали смерть жильца. Сейчас сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.