Lifе: врачи скорой заставили парализованного пациента ползти в больницу

Полупарализованного мужчину привезли на скорой к приемному покою больницы в Каменске-Уральском. Бригада вынесла его из машины, а в приемное отделение пациенту пришлось ползти.

Как сообщил Telegram-канал LifeShot со ссылкой на источник в экстренных службах, у мужчины защемило нервные окончания. Из-за этого самостоятельно ходить он не мог. Передвигаться получалось только ползком, по снегу в сторону больницы.

Как рассказал источник, мужчину забрали из дому на скорой. Привезли сначала в одну больницу, потом в другую. А потом просто вынесли на снег да так и оставили. Сами уехали. Мужчина остался один и без помощи.

Доползти до приемного отделения у него так и не получилось. В результате он вызвал себе такси. Прибывший по вызову водитель помог ему забраться в машину и устроиться в салоне. Таксист отвез мужчину домой.

Других подробностей произошедшего пока выяснить не удалось.