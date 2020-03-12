Life: следов ДТП не нашли на машине предполагаемого убийцы 13-летней тамбовчанки

В деле о смерти 13-летней Лизы Ч., которую нашли закопанной в тамбовском лесу, появились новые подробности. Возможно, девочку никто не сбивал. Но в машине признавшегося в убийстве мужчины ребенок был.

Следователи осмотрели автомобиль подозреваемого, но не обнаружили на нем внешних следов, которые характерны для дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в СК.

«Биологические следы девочки» остались в салоне авто — школьница действительно там была.

Тело ребенка в лесу Котовска 11 марта нашли волонтеры. Мужчина, который признался в убийстве Лизы, уверял, будто сбил девочку в селе Бокино Тамбовского района, а потом сбросил погибшую в местный водоем.

Пока точная причина смерти 13-летнего подростка не установлена. Ее выяснят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Лизу Ч. искали с 7 марта около 600 человек: полицейские, местные жители и волонтеры. Она не вернулась домой с дискотеки. По подозрению в убийстве девочки 9 марта задержали мужчину. Он рассказал, что сбил девочку насмерть и решил утопить ее тело в реке.