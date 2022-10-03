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Лидер группы «Dельта» Легостаев пропал в Сочи — СМИ

РЕН ТВ: лидер группы «Dельта» Легостаев пропал в Сочи

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Российский певец Константин Легостаев пропал без вести во время съемок клипа в Сочи. Лидер группы «Dельта» пошел купаться в море, но на берег так и не вернулся. Сейчас его ищут спасатели, написал РЕН ТВ со ссылкой на источник в окружении артиста.

По информации телеканала, исполнитель приехал в Сочи на съемки клипа к песне «Русалка». Когда операторы отсняли часть материла, Легостаев пошел купаться в море. Это произошло примерно в 16:50 в воскресенье, 2 октября.

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Подруга музыканта стала бить тревогу после того, как Легостаев не вернулся на берег. Спасатели ищут мужчину уже более пяти часов.

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Константину Легостаеву 46 лет. Широкую известность ему принесло участие в пятом сезоне «Фабрики звезд». Больше всего зрителям запомнилось исполнение певцом песни «Под одним одеялом».

Легостаев является участником группы «Dельта», а также лауреатом  фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон». Он пишет песни и для других исполнителей, в числе которых Таисия Повалий и Ани Лорак.

Сочи

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