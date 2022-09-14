Лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников пропал на Украине | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

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Viber Лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников пропал на Украине Пресс-служба движения «Альтернатива» сообщила о пропаже на Украине Олега Мельникова Соцсети

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Руководитель волонтерской организации «Альтернатива» Олег Мельников пропал на территории Украины после гуманитарной миссии. Об этом «360» сообщили в пресс-службе движения.

Мельников вместе с коллегой выехал из России еще 6 сентября. Спустя два дня они оказались в Харьковской области. Лидера «Альтернативы» видели в последний раз 9 сентября.

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«По данным, которые уже дали нам знакомые Олега, которые его там видели и сейчас находятся в России, 9 сентября был последний с ним разговор. Он говорил, что <…> все сделал и уже возвращается домой. Больше информации о нем нет, на связь он не выходит, в Сети его не было. Где он может быть, никто не знает», — отметили в «Альтернативе».

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В пресс-службе движения подчеркнули, что уверены в нахождении Мельникова на Украине.

«Если человек пересекает границу, то те, кто ему звонил, получают СМС, что он появился в Сети. Этого нет. И более того, из того, что мы пытались пробивать, знаем точно, что он не пересекал границу», — сказали в «Альтернативе».

Заявление в полицию участники движения не подавали. Родственники Олега Мельникова проживают в другом регионе, поэтому весь процесс окажется небыстрым. Тем более что пропал основатель «Альтернативы» в другой стране.

Движение «Альтернатива» занимается освобождением людей из современных видов рабства. Волонтеры работают более 10 лет и спасли за свою практику более тысячи человек.

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