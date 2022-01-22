Личный фотограф Ельцина Донской умер

Личный фотограф бывшего президента Бориса Ельцина Дмитрий Донской умер в Москве. Они сотрудничали 45 лет.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на родственников погибшего. Причина смерти Донского неизвестна. Дату и место прощания тоже еще не называли.

Шеф-повар Кремля Виктор Беляев скончался на 65 году жизни. Он был одним из самых известных поваров кремлевской кухни и лично готовил отечественных лидеров от Брежнева до Путина.

Повар иногда рассказывал о своей работе и о предпочтениях глав государства. Например, как-то он рассказал, что Владимир Путин любит мороженое. О смерти шеф-повара сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.