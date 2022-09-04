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Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

«Известия»: стали известны личности погибших на Камчатке при восхождении на вулкан

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Стали известны личности погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Список опубликовали «Известия».

По данным источника издания, среди погибших:

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1. Павел С. (38 лет, Москва);

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2. Максим С. (34 года, Гусь-Хрустальный);

3. Екатерина К. (28 лет, Москва);

4. Андрей Г. (34 года, Москва);

5. Евгений С. (Электросталь);

6. Александр Ж. (31 год, Камень-на-Оби).

Еще четыре человека из группы в сознании, среди них есть пострадавший, у него перелом ноги. Двое находятся на уровне 3300 метров.

По данным СК, несколько человек сорвались в пропасть, когда находились на отметке около 4152 метров.

На помощь туристам вылетел вертолет. По факту гибели людей возбудили уголовное дело.

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