Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установили

Все погибшие при аварии с рейсовым автобусом в Забайкалье опознаны. Последней установили личность 17-летней девушки. Большинство жертв ДТП — жители Сретенского района.

О завершении процесса опознания порталу zab.ru рассказал глава района Алексей Закурдаев. Родственники несовершеннолетней прибыли рано утром 3 декабря.

«Опровержения быть не может, потому что была информация, во что она была одета», — уточнил глава местной администрации.

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Он добавил, что водитель и опознанная 17-летняя были родом из Читы. Остальные 17 погибших — из Сретенского района.

Автобус, следовавший из Читы в Сретенск рухнул с моста в реку Куэнга 1 декабря, не доехав до места назначения около 60 километров. Машина потеряла управление.

Погибли, по последним данным, 19 человек. Еще 21 пассажир пострадал. Людей госпитализировали с травмами различной тяжести в больницы Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. Под присмотром врачей находятся 19 ехавших в автобусе.

После ДТП возбуждено уголовное дело. Владельца упавшего с моста транспорта задержали.