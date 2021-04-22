Личности сообщивших о минах в школах установят в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники экстренных служб закончили проверку семи из восьми школ и гимназий, куда пришли письма с предупреждением о якобы заложенных в зданиях учебных заведений минах. Мин нет, «минеров» ищут правоохранители.

Как сообщает transsibinfo.com со ссылкой на информацию горадминистрации, рано утром на электронный адрес гимназий № 1,3,5,6 и школ 6,12,27 и 66 пришли сообщения о том, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства. В общей сложности пришлось эвакуировать 266 сотрудников и 3637 учащихся. Учебный процесс был прерван.

В данный момент проверяют последнее учебное заведение — гимназию № 6. в предыдущих семи ничего опасного не найдено. Они начинают возвращаться к обычному режиму работы.

Правоохранительные органы устанавливают, кто отправил ложные сообщения.