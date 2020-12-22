Личности издевавшихся над лисой живодеров в Якутии установили

В соцсетях разошлось видео, на котором двое мужчин в Якутии жестоко издеваются над лисой. Государственные инспекторы Минэкологии региона установили личности живодеров. Теперь им грозит наказание.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сейчас полицейские проверяют все обстоятельства того, что произошло на видео, и готовят документы для дела. В их поступке правоохранительные органы увидели преступление по уголовной статье «Жестокое обращение с животными». Еще мужчин могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил охоты.

Источник: Минэкологии Якутии

На разошедшемся по сети видео один из живодеров пинает и душит лису. Пользователи сообщили, что до этого животное переехали трактором. Инспекторы установили, что этот случай произошел в Сунтарском районе Якутии.