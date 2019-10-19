  • Личности 11 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае удалось установить

    19 октября 2019, 17:57

    Андрей Иванов

    Личности 11 человек из 15 погибших в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Красноярском крае установили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы краевого кабмина Александра Дьякова.
    Личности 11 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае удалось установить

    «11 из 15 опознали. Семеро красноярцев, Хакасия, Вологодская и Кемеровская область (среди опознанных погибших — прим. ред.)», — приводит агентство слова чиновника.

    Семерых пропавших при прорыве дамбы нашли живыми

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    Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что семь человек, которых ранее считали пропавшими без вести в результате прорыва дамбы, нашли живыми.

    Утром 19 октября прорвало дамбу технического водоема в Курагинском районе края. Происшествие случилось на территории золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино.

    Вода затопила два общежития, в которых могли находиться до 80 человек. Всего на момент ЧП в поселке старателей было более 170 человек.

    По последним данным в результате ЧП 15 человек погибли, шесть пропали без вести. Девять человек с травмами различной степени тяжести попали в больницу. Четырех человек, которые находятся в тяжелом состоянии, планируют отправить на лечение в Красноярск санитарными вертолетами.

    Президент России Владимир Путин дал распоряжение приложить максимум усилий, чтобы помочь пострадавшим в результате ЧП.