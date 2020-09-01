Блогер Кирилл Терешин (Руки-Базуки) пришел к зданию Пресненского суда, где во вторник, 1 сентября, проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он поделился мнением по поводу наказания для артиста.

«Я считаю, что за убийство человека он должен либо до конца жизни в тюрьме отбыть наказание, либо же на инвалидное кресло, чтобы он страдал. Это мое мнение. Адские муки», — заявил молодой человек.

В ходе разговора с журналистами Терешин признался, что не жалеет об операциях на руки, так как благодаря этому он заработал большие деньги. Блогер отметил, что не хочет жить в бедности. Так, если после операций популярность пропадет, деньги уже будут при нем, пишет Life.

Он добавил, что не любит женщин с лишним весом. По мнению парня, проблемы с фигурой можно решить благодаря правильному питанию и соответствующему образу жизни. Терешин подчеркнул, что ему нравятся симпатичные девушки, чтобы «у них попа была, грудь и красивое лицо».

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова столкнулся с фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Он получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Защита Ефремова настаивает на том, что в момент аварии артиста за рулем не было.