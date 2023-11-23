Происшествия 23 ноября 2023, 20:13 Либертарианца Михаила Светова объявили в розыск МВД РФ объявило в розыск представителя Либертарианской парти Михаила Светова Freepik

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Лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова* объявили в розыск. Информацию об этом опубликовали в базе МВД России.

«Светов* Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», — указали в сообщении.

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Следственный комитет летом возбудил в отношении Светова* уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Основанием для этого стало публичное исполнение им песни об украинском националисте Степане Бандере.

Изначально Светов* опубликовал видеоролик с исполнением песни в чате либертарианцев в мессенджере Telegram. Позднее видео появилось в публичном доступе.

Минюст РФ включил Михаила Светова* в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. Сейчас он проживает за пределами России.

Правительство планирует ужесточить наказание для россиян, которые распространяют иноагентские материалы. Также повысят штрафы за отсутствие маркировки об иностранном агенте.

*Признан иностранным агентом в России.