Происшествия 30 марта 2023, 23:35 «Лезвие прошло в паре миллиметров от артерии». Школьницу заподозрили в разбойном нападении на магазин в Калуге СК завел дело в отношении подозреваемой в разбойном нападении в Калуге школьницы РИА «Новости»

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В Калуге 16-летняя девочка ранила женщину ножом в шею при попытке украсть продукты. Потерпевшая работала в магазине уборщицей и пыталась остановить несовершеннолетнюю. Сейчас школьница задержана, в отношении ее возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СК. Раненая сейчас находится дома, рассказал «360» ее брат. Лезвие ножа, по его словам, прошло буквально в паре миллиметров от жизненно важной артерии.

Следственный комитет по Калужской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Калуги. Школьницу подозревают в совершении разбойного нападения, совершенного с применением насилия и оружия. По версии следствия, школьница 26 марта украла продукты из сетевого магазина.

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«При попытке сотрудников ее остановить подозреваемая нанесла имеющимся при ней ножом удар в шею одной из сотрудниц и скрылась с места преступления. В настоящее время подозреваемая задержана», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства.

Брат пострадавшей сотрудницы магазина рассказал «360», что лезвие ножа прошло буквально в двух миллиметрах от жизненно важной артерии. Женщину сразу госпитализировали, сейчас она уже дома.

«Еще бы два миллиметра — и я бы потерял сестру на месте <…> После [нападения] мне позвонили и я сразу приехал, сестру увезли в больницу и я увидел ее уже там», — сказал мужчина.

Также собеседник «360» добавил, что кроме его сестры, никто из сотрудников магазина не пострадал.