Эксклюзив 03 июля 2023, 23:06 «Лежит в больнице с сотрясением мозга». Школьница набросилась на девочку у кинотеатра в Благовещенске Девочка-подросток жестоко избила школьницу на глазах у друзей в Благовещенске РИА «Новости»

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В Благовещенске девочка избила несовершеннолетнюю знакомую у кинотеатра на Зейской улице. О этом стало известно благодаря видео, которое появилось в социальных сетях, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

«Следователи выясняют участников конфликта и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

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Видео с конфликтом школьниц также разлетелось и по Telegram-каналам.

Согласно данным Telegram-канала Autoroad.blg, жертва является инвалидом. На кадрах с места видно, как возле киноцентра «Благовещенск» на улице Зейской подростки начали выяснять отношения. В какой-то момент нападавшая повалила девочку на асфальт.

В разговоре с «360» мама подростка, которая накинулась с кулаками на школьницу, заявила, что в данной ситуации разбирается Следственный комитет.

«Эта девочка является нашей соседкой. Никаких справок, подтверждающих ее инвалидность, нет», — сказала собеседница.

По словам знакомой девочек, подростки знают друг друга, а конфликт между ними произошел якобы из-за сплетен.

«Та, девочка которую избили, лежит в больнице с сотрясением мозга», — рассказала она.

По ее словам, зачинщица драки и раньше нападала на других детей. Другой собеседник «360» отметил, что часто видел ее с компанией друзей во дворе.

«Эти дети распевают матерные песни, кидаются какими-то железными трубками, лазят на стену. Они ведут себя нагло и чувствуют свою безнаказанность, типа они маленькие и их трогать нельзя», — добавил он.

Еще один знакомый девочки рассказал, что она якобы два раза уже «кого-то била». Причем первый раз это произошло прямо в школе, а другой раз — на улице.