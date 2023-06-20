Эксклюзив 20 июня 2023, 00:11 «Лежит на растяжке». Мать пострадавшего из-за опрокидывания батута на Кубани ребенка рассказала о травмах сына Мать пострадавшего из-за опрокидывания батута на Кубани ребенка рассказала о травмах сына

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Батут с ребенком перевернулся на базе отдыха в станице Динской Краснодарского края. Мать пострадавшего мальчика Дарья рассказала «360», что врачи уже провели операцию. Сейчас семья ждет перевода в краевую Краснодарскую больницу.

«Сделали операцию, он лежит пока на растяжке. Не можем добиться пока перевода в краевую Краснодарскую больницу», — рассказала Дарья.

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Женщина отметила, что перевести ребенка в краевое медучреждение не могут из-за того, что сейчас там нет мест. У сына Дарьи врачи диагностировали перелом тазобедренной кости на правой ноге со смещением.

В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На них виден перевернувшийся батут. В это время на улице шел дождь и, судя по кадрам, были сильные порывы ветра.

Все произошло днем 18 июня. По факту травмирования ребенка следственный отдел по Динскому району СКР по краю незамедлительно организовал доследственную проверку. Глава СК РФ по Краснодарскому краю приказал возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).