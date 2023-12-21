Происшествия 21 декабря 2023, 16:39 Лежачий больной погиб при пожаре в деревянном доме в Ленобласти

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Огонь уничтожил частный деревянный дом в поселке Вырица Ленинградской области. Не обошлось без жертв, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 12 спасателей и три единицы техники.

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В полыхающем строении погиб 65-летний мужчина, который являлся лежачим больным. Его 85-летней матери потребовалась медицинская помощь. Пострадавшую доставили в больницу с отравлением угарным газом.