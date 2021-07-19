Lexus сбил насмерть семейную пару на пешеходном переходе в Кузбассе

Супружеская пара погибла под колесами Lexus в городе Белово Кемеровской области. Иномарка сбила людей, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло накануне вечером на пересечении улицы Октябрьской и переулка Толстого в городе Белово. Иномаркой управлял 26-летний водитель. Погибшему мужчине было 58 лет, его жене — 56, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Водителя Lexus отправили на медицинское освидетельствование. Оно показало, что в момент аварии он был трезв. Проверка продолжается, по ее итогам будет решен вопрос о возбуждении по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальная санкция по ней составляет семь лет лишения свободы.

По данным ГУ МВД, водитель иномарки в этом году уже три раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В минувшую субботу страшное ДТП произошло на улице Авиаторов в Москве. Там студентка за рулем Mazda сбила семью с тремя маленькими детьми. Двое малышей скончались. По словам девушки, в момент аварии она сидела в телефоне, который отвлек ее от дороги. Сейчас она находится под домашним арестом.