Lexus протаранил автобус в Братске. Видео

В иркутском Братске иномарка врезалась в автобус. После столкновения машина влетела в дорожное ограждение и светофор. Погиб один человек, еще одного пытаются спасти медики.

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Советской около 06:45 минут по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. В ДТП попали Lexus и автобус КАВЗ.

«После что седан допустил наезд на ограждение и опору светофорного объекта», — уточнили в полиции.

Иномаркой управляла 28-летняя девушка. От полученных травм она погибла на месте. За жизнь пассажирки автомобиля борются медики.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль несется вперед и берет немного правее только перед самым столкновением. От машины практически ничего не осталось. Очевидцы пишут, что девушек в иномарке зажало после столкновения. Их доставали спасатели.

Обстоятельства аварии устанавливаются.