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Летучая мышь залетела в квартиру москвичей

Источник «360» дикая летучая мышь залетела в квартиру в Зеленограде

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Дикая летучая мышь стала незваным гостем в конце недели для жителей одного из домов Зеленограда. Животное влетело в квартиру вечером в воскресенье, 4 сентября. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, меньше всего летучей мыши понравился кот. Домашний питомец пострадал от атаки дикого зверя.

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На место выехали спасатели, чтобы избавить владельцев квартиры и кота от ночного гостя.

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