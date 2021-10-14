Летнее кафе в Сочи унесло в море штормом

Шторм обрушился на сочинское побережье 14 октября. В море унесло здание летнего кафе, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Прибрежное кафе в поселке Волконка Лазаревского района Сочи не выдержало порывов ветра 14 октября. Строение унесло в море. Кадры с разрушением заведения общепита опубликовал местный Telegram-канал «Сочи № 1».

По сообщению телеканала, в кафе не было ни посетителей, ни членов персонала. От здания прибрежного кафе ничего не осталось — его разнесли сначала ветер, затем волны.

В июле на Сочи обрушились мощные ливни и штормовой ветер. Из-за вышедшей из берегов реки Дагомыс улицы города ушли под воду. Часть федеральной трассы затопило. Пострадали практически все районы города. В городе ввели штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС держали ситуацию под контролем.

В начале сентября недалеко от сочинского пляжа «Бургас» образовался смерч. Несколько человек, находившихся на пляже, успели укрыться в кафе. Из-за этого в городе объявили штормовое предупреждение.